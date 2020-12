Homem morre após despencar do 2º andar de prédio no CDHU

Jovem de 26 anos morreu após despencar do 2º andar de prédio no CDHU - Crédito: Arquivo/SCA

Um homem de 26 anos morreu neste domingo (6) após cair do 2º andar de um prédio no CDHU da Vila Isabel.

De acordo com o boletim de ocorrência, Edson Galdino Junior foi até o apartamento da ex-mulher e tentou invadir o imóvel. Como ela não abriu a porta, ele passou a fazer ameaças e pediu para que a ex entregasse o seu RG.

No momento que a mulher passava o documento por debaixo da porta, ouviu Edson esmurrando a janela do apartamento pelo lado de fora. Em seguida ele se desequilibrou e despencou do segundo andar.

O homem foi socorrido pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu e levado até a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo na manhã deste domingo.

Consta que na última quinta-feira ele chegou a agredir a ex durante uma discussão.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também