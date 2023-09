Homem leva golpe de capacete na cabeça no Camelódromo

Samu socorreu a vítima de agressão até a UPA Vila Prado - Crédito: Maycon Maximino

Uma agressão foi registrada na manhã desta sexta-feira, 15, no Camelódromo, na baixada do Mercadão, no centro de São Carlos. Um homem foi agredido com um golpe de capacete na cabeça.

Segundo apurado, um homem de 25 anos teria ido até o box 5 e agredido o proprietário do local, de 39 anos. O agressor disse que tudo ocorreu devido a uma rixa antiga.

Já a vítima teria dito que o agressor, há dias, comprou um produto e o problema começou quanto à questão de uma devolução do artigo. Na oportunidade teria ocorrido ainda uma discussão e que nesta sexta, o acusado teria ido até o local do seu trabalho e agredido.

Policiais militares foram acionados e muitos populares se aglomeraram, causando um princípio de tumulto, o que dificultou a ação policial.

Serenado os ânimos, o Samu foi acionado e a vítima, com ferimento na cabeça, socorrida até a UPA Vila Prado para atendimento médico.

