Homem leva facada no pescoço no Santa Angelina

Crédito: Maycon Maximino

O segundo dia de janeiro de 2020 é marcado por mais um ato de violência em São Carlos, que registra um homicídio, ocorrido nas primeiras horas do ano, quando um chapeiro foi morto no Santa Maria II.

Desta vez, a tentativa de homicídio aconteceu no início da tarde desta quinta-feira, 2, na Avenida Dr. Gildney Carreri, no Jardim Santa Angelina, quando um homem levou uma facada no pescoço. Os motivos são ignorados.

Ferida, a vítima foi por meios próprios a UPA Santa Felícia, onde passou por atendimento médico. Uma motolância e a Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu atenderam a ocorrência.

Já a Polícia Militar, alertada sobre a tentativa de homicídio busca o autor, que se embrenhou em uma mata na região. O caso foi apresentado no 3º e 5º DPs.

