Homem leva facada na barriga, no Antenor Garcia

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 33 anos foi vítima de esfaqueamento no final da tarde desta sexta-feira (26), na Rua Bruno Pauka, no Antenor Garcia.

De acordo com a vítima, ele teve uma discussão com um amigo de infância na manhã de hoje e no período da tarde, a irmã desse amigo o procurou e desferiu a facada em sua barriga, do lado esquerdo.

Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à Santa Casa, onde permanece internado, estável, sem risco de morte.

A Polícia Militar foi acionada na Santa Casa, onde conversou com a vítima e registrou a ocorrência.

A acusada não foi detida.

Leia Também