Homem joga mãe e filha de carro em movimento no Santa Angelina

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) vai investigar um caso de agressão contra uma mulher e a filha de cinco meses. O acusado é o companheiro. Ele ainda fugiu com outros dois filhos.

O SCA apurou que na noite de ontem o ajudante de pintor estava alcoolizado e passou a xingar a mulher de "vadia, vagabunda e prostituta", mas ela não revidou as ofensas.

Entretanto, hoje ela alega que questionou o companheiro sobre as agressões verbais. Neste momento ele ficou agressivo e teria a enforcado, bem como desferiu socos no rosto, braço e puxou o cabelo dela.

Não satisfeito, o agressor embarcou no carro com os dois filhos do casal de 3 e 4 anos. Com receio, a mulher também entrou no carro com o filho de cinco meses no colo.

Assim que entrou no carro o autor disse que iria levar a vítima até o canavial para matá-la.

No trajeto o acusado desferiu vários socos na cabeça da vítima, bem como abriu a porta do lado do passageiro e a empurrou com o filho de cinco meses com o carro em movimento.

Em seguida o acusado arrancou com o carro levando as outras duas crianças. Nem ele e nem as crianças foram encontrados até o momento.

A mulher a a filha foram socorridas por uma equipe da Polícia Militar e conduzida até a Unidade de Saúde da Família (USF) no Santa Angelina. De lá foram transferidas para a Santa Casa, onde foram medicadas e liberadas.

O Conselho Tutelar acompanha o caso.

