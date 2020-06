Homem joga álcool em corpo de mulher e ameaça atear fogo

Uma mulher de 44 anos procurou o plantão policial na manhã de sábado (20), para registrar um boletim de ocorrência contra seu companheiro de 36 anos.

De acordo com a vítima, ela mora com o acusado há apenas 1 mês e na madrugada de sábado ele chegou na residência onde moram, na rua Argentina, Estância Suiça, embriagado, já agredindo-a com socos e chutes. Quebrou o celular dela e jogou álcool em todo o seu corpo, ameaçando atear fogo, mas foi impedido por uma tia dele.

A vítima ainda passou a madrugada toda com o acusado, até ele sair para trabalhar pela manhã e então foi até o plantão policial, onde registrou um boletim de ocorrência, informou que pretende se separar do agressor e se mudará para a casa de seus pais, por isso solicitou medida protetiva com urgência.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também