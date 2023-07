Homem invade e agride “ex” na Vila São Gabriel

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 26 anos acusa o seu ex-companheiro de ameaças e agressão. O fato que culminou em boletim de ocorrência, teria ocorrido por volta das 23h desta terça-feira, 18, em uma moradia na rua Luís Martins Rodrigues, na Vila São Gabriel.

A mulher relatou às autoridades policiais que teve um relacionamento amoroso com o acusado, mas há dois meses estaria separada. Desde então passou a receber ameaças, inclusive no trabalho. Não satisfeito, acusa a vítima, o “ex” teria invadido sua casa na noite desta terça e desferido chutes e socos, causando lesões. De acordo com ela, um irmão do acusado teria entrado em luta corporal com o agressor, para contê-lo. O caso foi registrado na CPJ.

