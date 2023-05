Homem furta serra circular, vende e é detido pela PM

A serra circular foi recuperada pela PM - Crédito: Maycon Maximino

Após furtar e vender uma serra circular, um homem de 28 anos foi detido por policiais militares na manhã desta sexta-feira, 5, em São Carlos.

Segundo apurado, o acusado teria entrado em um estabelecimento na Avenida São Carlos, próximo à praça Itália e ofereceu um produto para venda. As pessoas que estavam no local, recusaram.

O suspeito, aproveitou a distração e saiu com uma serra circular que estava no balcão. As vítimas perceberam e saíram em perseguição e abordaram o acusado na mesma avenida, já no centro.

A Polícia Militar foi acionada e o suspeito confessou o crime e disse que teria vendido a serra por R$ 100 para uma pessoa na rua Raimundo Correia. Foram até o local indicado e recuperaram o produto.

Quem vendeu e quem comprou foram encaminhados à CPJ para as deliberações de praxe.

