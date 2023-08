Homem furta grelha de escola estadual em São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem é acusado de furtar uma grelha de proteção da galeria de água pluvial da E.E. Professor Antonio Adolfo Lobbe, na Vila Isabel, em São Carlos. O crime teria ocorrido no domingo, 6.

De acordo com a representante da instituição de ensino de 43 anos, o zelador teria notado picos no sistema de energia elétrica e ao verificar, flagrou o desconhecido no interior do imóvel que saiu correndo e levou a grelha. O crime foi registrado na CPJ.

HIDROMETRO, MEDIDOR DE ENERGIA

Os ‘larápios’ continuam a agir e levar hidrômetros e medidores de energia elétrica em São Carlos.

Um dos crimes aconteceu nesta segunda-feira, 7, na rua José Geraldo Machado, no Cidade Aracy. De acordo com o proprietário de 61 anos, alguém levou o medidor de energia elétrica há mais de um ano. Atualmente ele mora em Ibaté e a casa estaria desabitada.

Outro medidor foi levado domingo, 6, de uma casa na rua Aurora Godoy Carrera, no São Carlos 8. A vítima de 62 anos disse que o produto do furto estava em um poste e não havia sinais de arrombamento.

Por fim, na segunda-feira, 7, uma mulher de 34 anos disse que do seu imóvel, na rua João Genovez, no Jardim Medeiros, teriam sido levado dois hidrômetros. Restou à vítima registrar a queixa na CPJ.

