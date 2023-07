SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma farmácia localizada na Avenida Miguel Petroni, no Parque Santa Marta, teria sido alvo de furto ocorrido na tarde de quarta-feira, 19, em São Carlos.

A representante do estabelecimento, de 35 anos, afirmou em boletim de ocorrência que um homem, com uma sacola, teria entrado no prédio e furtado cosméticos avaliados em R$ 6.046,00. Praticado o crime, fugiu em seguida.

Leia Também