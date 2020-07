Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo na noite deste domingo, 5, guardas municipais tentaram a abordagem em um homem que estava em atitude suspeita no cruzamento das ruas Natalino Mastro Francisco com a Capitão Manoel Alves Carneiro, no Boa Vista.

Durante a aproximação da viatura, o suspeito fugiu e abandonou um saco plástico. Em seu interior havia 50 pedras de crack e R$ 160,45.

As drogas foram apreendidas e apresentadas no plantão policial.

