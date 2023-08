Homem foge após tentar matar o filho à facadas

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um jovem de 27 anos foi ferido a golpes de faca, desferidos por seu próprio pai, na madrugada deste domingo (13), na residência onde moram, no Romeu Tortorelli.

De acordo com o boletim de ocorrência, o pai chegou em casa embriagado, irritou-se porque a TV estava ligada e desligou a chave de energia.

Na sequência, o filho foi religar a energia, mas o pai não permitiu, então eles entraram em vias de fato e o genitor o esfaqueou várias vezes, com uma faca que pegou na cozinha.

A vítima foi socorrida à UPA do Santa Felícia, com perfurações no tórax e na perna, onde foi medicado e não corre risco de morte.

O autor das facadas não foi localizado.

