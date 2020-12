Homem fica gravemente ferido após ser espancado e esfaqueado

Um homem de 50 anos ficou gravemente ferido após ser vítima de agressão e golpes de faca na noite de sexta-feira (04), no Jardim Paulista, em São Carlos.

Segundo informações, ele foi procurado por outro homem que acusa seu irmão de ter furtado um celular e queria saber a localização desse irmão.

Quando a vítima disse que não sabia, o proprietário do celular e mais cinco pessoas que estavam com ele, partiram para as agressões físicas, com barras de ferro e facões.

O homem fugiu correndo pela Rua São Gabriel e entrou em uma casa, pedindo por socorro, mas os agressores entraram atrás. Conseguindo escapar novamente, ele pediu ajuda em outra casa e foi acolhido pelo morador, que acionou a Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar.

A vítima foi socorrida até a Santa Casa e permaneceu internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

A PM esteve no local e realizou patrulhamento pelas proximidades, mas os agressores já haviam fugido e não foram localizados.

