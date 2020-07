Homem fica gravemente ferido após cair de laje no Santa Angelina

Crédito: Luciano Lopes

Um homem cuja identidade não foi revelada, ficou ferido nesta manhã de sábado (25), após cair da laje de uma residência, no Santa Angelina.

Após a queda, a vítima ficou desacordada e com sangramento pela boca e nariz, sendo socorrida pela USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu, com suspeita de traumatismo craniano, até a Santa Casa.

