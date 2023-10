Homem fica ferido em capotamento na Washington Luiz

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 42 anos ficou ferido em um capotamento, nesta noite de sábado (14), no Km 237 da Rodovia Washington Luiz (SP-310), região do Jardim Paulistano.

De acordo com informações, o motorista transitava no sentido interior/capital quando, por razões desconhecidas, perdeu o controle da direção, bateu contra a mureta de concreto e capotou.

A Polícia Rodoviária, a Unidade de Resgate e a equipe do Auto Bomba do Corpo de Bombeiros, estiveram no local, assim como a equipe de perícia, porém a vítima foi socorrida pela concessionária que administra a rodovia, com uma fratura na perna, sendo encaminhado à Santa Casa.

