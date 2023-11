Homem fica ferido após colisão entre veículos no Jardim São Carlos

SIGA O SCA NO

Courier ficou com a parte frontal bem danificada após a batida - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito deixou um homem de 62 anos ferido nesta terça-feira, 14, no Jardim São Carlos.

A motorista de um Polo transitava pela rua Delfino M.C. Penteado e no cruzamento com a Avenida Comendador Alfredo Maffei não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória e avançou, provocando o acidente.

Com o impacto, a vítima que estava no banco de trás do Polo, ficou ferida e precisou ser socorrida pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico.

