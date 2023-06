Homem escapa de golpe em São Carlos ao anunciar venda de carro

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 43 anos evitou um golpe em São Carlos, ao perceber que seu veículo teria sido repostado após anúncio de venda. Na CPJ, a vítima deu sua versão dos fatos.

Disse que na segunda-feira, 19, no Facebook, anunciou a venda do seu Fox por um determinado valor e notou horas depois que o seu carro teria sido repostado com um menor valor de forma indevida.

Posteriormente, um desconhecido teria entrado em contato com ele, tentando intermediar uma possível compra. Ao perceber o golpe, fez a denúncia nas redes sociais e na CPJ.

