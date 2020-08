Homem entrega notas falsas à polícia e diz ter sacado em caixa eletrônico

Crédito: Luciano Lopes

Duas notas falsas de cem reais foram entregues à Polícia Militar neste sábado (01).

Um aposentado de 67 anos acionou a PM e contou que sacou as notas em um caixa eletrônico do banco Mercantil, há cerca de um mês atrás e hoje, quando tentou efetuar um pagamento com elas, foi informado pela atendente do caixa que eram falsas.

As notas foram apreendidas e apresentadas no plantão policial, sendo encaminhadas posteriormente à perícia, para atestar a falsidade.

