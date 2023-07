Homem embriagado é atropelado pela quinta vez no Jardim Ipanema

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 59 anos foi vítima de atropelamento nesta noite de sexta-feira (28), na Avenida Romualdo Vilani, no Jardim Ipanema.

De acordo com informações, o pedestre caminhava embriagado pela via e entrou na frente do carro, que transitava no sentido bairro/centro.

A vítima sofreu traumas no braço e na face, além de escoriações pelo corpo, e foi socorrido pelo SAMU, que o encaminhou à Santa Casa.

A esposa dele contou que ele tem o hábito de ingerir bebidas alcoólicas em excesso e sair caminhando pelas ruas sem os devidos cuidados, sendo esta a quinta vez que ele é atropelado em consequência da embriaguez.

