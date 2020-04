Homem é vítima de roubo no Cidade Jardim

Um bancário de 31 anos foi vítima de roubo na noite de sexta-feira (17), no Cidade Jardim.

Ele compareceu ao plantão policial, onde contou que saiu de casa com seu Fiesta prata, passou na casa de um amigo e depois foi até uma agência bancária na avenida São Carlos, sacou 10 mil reais e quando voltava para sua residência, que fica no Jardim Jockey Clube, ao passar por uma ponte, na rua Bernardino Fernandes Nunes, foi rendido por dois bandidos armados que roubaram sua carteira com documentos e cartões bancários, o dinheiro que ele havia sacado, seu celular, um relógio de pulso, duas correntes de ouro, um par de tênis e um barbeador elétrico.

Os bandidos fugiram em seguida e a vítima foi até o plantão policial para registrar a ocorrência, mas até o momento ninguém foi detido e nenhum dos objetos foi recuperado.

