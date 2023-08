Homem é preso por tráfico de drogas próximo no Jardim Hikare

As autoridades receberam detalhes sobre as características do indivíduo suspeito, bem como a suposta localização das substâncias ilícitas. Após uma abordagem policial, o suspeito, identificado como Rodrigo, foi abordado pelos policiais. Durante a revista, foram encontrados entorpecentes e uma quantia em dinheiro em sua posse, corroborando as informações iniciais.

Imediatamente, Rodrigo recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) local. Na CPJ, o Delegado Reinaldo Lopes ratificou a prisão em flagrante.

Um homem foi acusado de tráfico de drogas foi preso neste sábado (5), na rua José Favoreto, no bairro Jardim Hikare. A ocorrência foi inicialmente reportada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), após receber informações sobre atividades suspeitas de tráfico de entorpecentes nas proximidades da Escola Estadual Ludgero Braga.