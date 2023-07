Homem é preso por receptação em Porto Ferreira

Um homem foi preso por receptação na noite de sexta-feira (28), na cidade de Porto Ferreira, após ser flagrado em posse de um carro furtado.

Policiais da Força Tática realizavam um patrulhamento pela Rua Edson Moda, no bairro Santo Afonso, quando avistaram um veículo estacionado pela via, com os vidros abertos e a chave no contato. Eles pararam para averiguar a situação e ao examinarem o local, visualizaram outro carro na garagem da residência, um Cross Fox, que ao pesquisarem a placa, constou como produto de furto em 07/03/2022, na cidade de Mogi Guaçu.

Os policiais fizeram contato com o morador da residência, que ao ser questionado sobre a procedência do Cross Fox que estava na garagem, disse que o havia comprado há cerca de três anos, na cidade de Conchal, fornecendo inclusive o nome do antigo proprietário.

Diante da divergência nas informações e do fato do carro estar com queixa de furto, o veículo foi apreendido e o suspeito foi detido, sendo conduzido ao plantão policial de Porto Ferreira, onde ficou à disposição do delegado.

