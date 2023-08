Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo no Planalto Verde

Um homem de 36 anos foi preso na noite de quarta-feira (16) por porte ilegal de arma de fogo no Planalto Verde. Segundo a Polícia Militar, os policiais foram chamados para atender uma ocorrência de desinteligência no bairro. No local, eles encontraram o acusado, identificado como J.A.O, em discussão com seu enteado. Os policiais realizaram uma abordagem ao indivíduo e localizaram um revólver calibre 38 com cinco munições intactas em sua cintura.

Com apoio das demais viaturas, os policiais vistoriaram o imóvel onde o homem mora e localizaram mais duas espingardas, além de blister com espoletas intactas, cartuchos de diversas munições deflagrados e cartuchos intactos de calibres 45, 380 e 38.

Mediante ao exposto, foi dado voz de prisão ao J.A.O. e ele foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o delegado plantonista Dr. João Fernando Batista tomou ciência dos fatos e elaborou um boletim de ocorrência de posse/porte de arma de fogo. O indivíduo permanece preso à disposição da justiça.

