Homem é preso por porte ilegal de arma após ameaçar o pai na região da Aparecida da Babilônia

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 43 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde deste domingo (6), após ser acusadado de ameaçar seu próprio pai com uma arma de fogo. O caso ocorreu no sítio localizado na Vicinal Jurandir Bianco, na região da Aparecidinha da Babilônia.

Os policiais foram acionados após relatos de que um indivíduo estava ameaçando seu pai com uma arma na propriedade rural. Ao chegarem ao local, os policiais entraram em contato com o acusado, que se encontrava dentro do sítio. Ele indicou onde havia escondido as duas espingardas, bem como de munições.

O indivíduo foi detido pelos policiais e conduzido ao plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) local. Lá, ele ficou à disposição da Polícia Civil.

Leia Também