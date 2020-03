Homem é preso por descumprir medida protetiva e ameaçar a mãe

Crédito: Arquivo SCA

Um homem de 32 anos foi preso, na tarde desta quinta-feira (26), por descumprir uma medida protetiva da Justiça e ameaçar a mãe em Ibaté.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi solicitada pelo Copom para se deslocar até a rua Marco Antônio da Silva Camargo com a finalidade de apurar um crime de ameaça e porte de arma.

Em diligência in locu, os agentes surpreenderam A. I. D. A. na posse de uma espingarda de fabricação caseira no quintal da casa. A mãe do rapaz relatou à Polícia que ele estaria ameaçando-a de morte. A Polícia tomou conhecimento no local que o homem é um dependente químico.

A Polícia Militar descobriu ainda que a mãe tem em seu favor uma medida protetiva em decorrência das ameaças anteriores proferidas pelo filho, que fora expedido pela Justiça de Ibaté e teria sido descumprida nesta quinta-feira com a presença dele no interior da casa.

O acusado disse à Polícia que encontrou a arma de fogo próximo ao bairro Icaraí e negou a prática de ameaça. A espingarda foi apreendida.

A Polícia elaborou o auto de prisão em flagrante delito de ameça/violência doméstica/descumprimento de medida protetiva, tratando-se de crime inafiançável.

O indiciado foi conduzido ao Centro de Triagem de São Carlos e permanece à disposição da Justiça.

