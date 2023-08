Homem é preso pela PM por receptação de veículo roubado em São Carlos

Gol foi apreendido -

Um homem foi detido por receptação de veículo roubado em São Carlos, na noite desta quarta-feira (23).

De acordo com a Polícia Militar, as equipes de Radiopatrulha receberam a informação de que o veículo Hyundai HB20, placa SHO-2A97, produto de roubo em data anterior pelo município de Monte Alto/SP, estaria na Rua Eugênio Cardinalli, Parque Novo Mundo.

Ao chegarem ao local, os policiais avistaram um veículo com as mesmas características com a placa coberta. Ao adentrarem no imóvel, os policiais abordaram o acusado, que ao ser submetido a busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, somente a quantia de R$ 1.900,00 e um aparelho celular Motorola (vermelho).

Ao ser questionado sobre o veículo, o suspeito informou ter recebido o mesmo momento antes de um rapaz conhecido como "Dada", recebendo a quantia de R$ 200,00 para esconder o mesmo. Tal veículo já se encontrava com a placa HHS-3A89 (Ford Ka 2011 de Taquaritinga/SP), sem nenhuma queixa.

Ao realizar vistoria no interior da casa, os policiais encontraram as placas DDR-2816 (GM Astra 2001 de Limeira/SP), um notebook, um aparelho celular marca Motorola e a quantia de R$ 68,00.

Diante dos fatos, o acusado foi preso e encaminhado para a Central de Polícia Judiciária, onde o delegado tomou ciência e elaborou RDO de Receptação. O rapaz permaneceu à disposição da Justiça.

