Homem é preso pela GM após agredir companheira em baile de forró no Cidade Aracy

Guarda Municipal - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Guarda Municipal de São Carlos foi acionada durante a madrugada deste sábado (5) para atender a uma ocorrência de violência doméstica na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Cidade Aracy. Segundo informações da equipe da UPA, uma mulher identificada como M.M.J.S, de 29 anos, deu entrada na unidade apresentando diversas escoriações pelo corpo e rosto, alegando ter sido vítima de agressões por parte de seu companheiro, W.S, de 28 anos, com quem mantém um relacionamento há 4 anos.

Conforme o relato da vítima, ela estava participando de um baile de forró na região da Cidade Aracy, quando uma discussão motivada por questões passionais ocorreu entre ela e seu companheiro. A situação avançou para agressões físicas, ainda dentro do baile, onde a vítima afirma ter sido atingida por socos. Posteriormente, ela foi arrastada para fora do local, onde as agressões continuaram, resultando em lesões no rosto, especialmente no olho esquerdo e na boca. Durante a sequência de agressões, a vítima foi novamente arrastada, ocasionando escoriações em seu joelho.

Um motorista que passava pelo local testemunhou a situação de violência e interveio, separando os agressores e prestando auxílio à vítima. Ele a conduziu até a UPA Cidade Aracy, onde ela recebeu atendimento médico e teve suas lesões avaliadas.

Diante dos acontecimentos, as partes envolvidas foram encaminhadas até a Central de Polícia Judiciária (CPJ). O autor, W.S, foi enquadrado no crime de violência doméstica conforme previsto na Lei Maria da Penha. Posteriormente, ele foi recolhido ao centro de triagem, ficando à disposição das autoridades competentes para os procedimentos legais pertinentes.

Leia Também