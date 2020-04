Homem é preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 29 anos foi detido em posse de uma arma de fogo nesta noite de sábado (04), no Planalto Paraíso.

Policiais da Força Tática estavam patrulhamento pela rua José Missali quando perceberam que um suspeito entrou dentro de um Gol branco ao perceber a presença da polícia. Eles o abordaram e o questionaram se havia algo ilícito no veículo, então ele entregou a arma que estava escondida perto do câmbio.

Era uma arma calibre 38, com 3 munições e junto com ela havia duas caixinhas de munição de 635, que foram apreendidas e apresentadas no plantão policial.

O acusado S.A.M.J. foi detido, encaminhado ao plantão policial e preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

