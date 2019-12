Homem é preso em flagrante após desrespeitar medida protetiva e ameaçar ex-mulher

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (18), acusado de desrespeitar uma medida protetiva e aproximar-se de sua ex-mulher, ameaçando-a inclusive.

Segundo a vítima, o acusado faz uso de drogas, bebidas alcoólicas e medicamentos antidepressivos, ficando bastante alterado, por isso ela possui uma medida protetiva contra ele. No entanto ela mora em uma casa que fica nos fundos da casa de seus pais, que são idosos, e sua mãe sofre de Mal de Alzheimer, por isso esquece que não deve permitir a entrada de seu ex genro no local.

Na tarde de terça-feira (17), a vítima chegou do trabalho e encontrou o acusado no quintal, percebendo que havia sumido uma quantia em dinheiro de sua casa, então o questionou. Isso bastou para que ele ficasse alterado e a ameaçasse.

Ela tentou chamar a polícia, mas percebeu que o carregador de seu celular havia sumido, então apenas nesta quarta-feira, pela manhã, quando chegou em seu trabalho pôde registrar a ocorrência.

O acusado foi localizado e preso em flagrante, sendo encaminhado ao plantão policial e posteriormente recolhido ao Centro de Triagem.

