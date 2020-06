Homem é preso em flagrante após agredir e ameaçar esposa no Jardim Pacaembú

Crédito: Marco Lúcio

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante nesta tarde de domingo (07), com base na Lei Maria da Penha, acusado de agredir e ameaçar sua esposa de 25 anos.

A equipe composta pelos policiais militares Cabos Scuracchio e Fanti foi acionada em uma residência na rua Bahia, no Jardim Pacaembú, para atender uma ocorrência de violência doméstica.

Chegando no local, a vítima afirmou que mora com o acusado há cerca de 7 meses, mas já tem dois filhos de 7 e 9 anos com ele, que as agressões são constantes e que hoje durante uma discussão, ele a jogou na cama, deu vários socos em sua cabeça, apertou seu pescoço, pisou em sua mão e disse que a mataria se chamasse a polícia.

O acusado confirmou as agressões, dizendo que perdeu a cabeça durante uma discussão.

A vítima quis representar contra o acusado e os dois foram encaminhados ao plantão policial, sendo ele preso em flagrante e recolhido ao Centro de Triagem.

