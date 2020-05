Homem é preso em flagrante após agredir e ameaças esposa no São Carlos 8

Um pedreiro de 41 anos foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (22), no São Carlos 8, após ameaçar e agredir sua esposa, uma balconista de 39 anos.

Segundo informações, guardas municipais estavam pelo bairro para fazer a segurança de um centro educativo municipal, quando foram solicitados por moradores de uma residência onde estaria ocorrendo uma briga.

Chegando no local, os gms encontraram o acusado com sinais de embriaguez e a vítima contou que ele estava discutindo com o filho e quando ela tentou intervir, ele a empurrou e ameaçou. Disse também que há muitos anos sofre agressões, ameaças e ofensas por parte dele.

O filho e a nora do casal confirmaram o que a vítima disse, enquanto o acusado negou as agressões, mas foi detido e encaminhado ao plantão policial, onde foi arbitrada uma fiança no valor de um salário mínimo, que ele não pagou, por isso foi recolhido ao Centro de Triagem.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também