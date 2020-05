Homem é preso em flagrante após agredir a esposa em Ibaté

Crédito: Marco Lúcio

Um homem foi preso na manhã deste domingo (10), após agredir sua companheira em Ibaté.

A Polícia Militar foi acionada em uma residência na rua José Giro, no Jardim Cruzado, e a equipe composta pelos Cabos Falacci, Thomaz e Fernando Cézar foi até lá e teve contato com a vítima, que estava com lesões no rosto e contou que seu amásio a agrediu com socos e cortou partes de seu cabelo com uma faca.

O acusado E.S.Q. estava no local e confessou o crime, sendo detido, conduzido ao plantão policial, preso em flagrante por violência doméstica e recolhido à Cadeia Pública de São Carlos.

