Homem é preso em Dourado após agredir duas vezes sua ex-companheira

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante, na madrugada deste domingo (12), no Jardim Paulista, na cidade de Dourado, após agredir sua ex-companheira por duas vezes, no mesmo dia.

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica em uma residência, e ao chegarem no local, conversaram com a vítima de 52 anos, que apresentava lesões aparentes e disse que seu ex-companheiro arrombou a porta de sua casa, pegou-a pelo pescoço e a agrediu com tapas, rasgou suas roupas, bateu sua cabeça contra a parede, quebrou seu celular e foi embora.

O autor não foi encontrado e a vítima não quis ser socorrida até o Pronto Socorro Municipal, disse sentir vergonha por tratar-se de uma cidade pequena, por isso foi apenas registrado um boletim de ocorrência.

Cerca de duas horas depois, a vítima acionou a polícia novamente, pois o agressor voltou ao local, invadiu a residência e a agrediu novamente.

Desta vez os policiais o encontraram no local e o detiveram.

Mais uma vez a vítima recusou o socorro e ela e autor foram conduzidos ao plantão policial, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Após ser orientada, a vítima foi liberada e o acusado foi preso em flagrante, sendo recolhido ao Centro de Triagem de São Carlos.

