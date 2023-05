Homem é preso após furtar skate em loja no calçadão; veja o vídeo

SIGA O SCA NO

Um homem de 44 anos foi detido nesta segunda-feira (8) após furtar um skate de uma loja, no calçadão da rua General Osório, no Centro de São Carlos. A câmera de segurança do estabelecimento flagrou o crime.

O suspeito aproveitou a distração dos funcionários do estabelecimento para pegar o skate que estava na entrada da loja. Em seguida se evadiu.

A Polícia Militar foi chamada e foi até a casa do rapaz, no Jardim Munique. Ele confessou o furto e apresentou o objeto.

Conduzido ao plantão policial, foi arbitrada fiança no valor de R$ 1,6 mil, quantia que não foi exibida, sendo o acusado recolhido ao Centro de Triagem.

