Homem é preso após furtar loja no Santa Felícia

04 Out 2023 - 08h15

04 Out 2023 - 08h15 Por Marcos Escrivani

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 40 anos foi detido por volta das 4h desta quarta-feira, 4, acusado de furtar um estabelecimento comercial na Avenida Miguel Petroni, no Jardim Santa Felícia. Com o acusado havia várias peças de roupas.

PMs foram acionados via Copom para comparecer no endereço em questão, uma vez que um vigilante teria abordado o acusado em posse das peças de roupas. Indagado, ele confessou o crime e disse que para ter acesso ao imóvel, estourou o cadeado e arrombou a porta.

Posteriormente, o suspeito se apoderou de 13 camisetas, 16 calças e 8 cabides. Parte estava com ele e outra (recuperada), escondida em um lixo atrás de uma farmácia nas proximidades. O comerciante de 34 anos, vítima do crime, foi contatado e reconheceu as peças de roupas como sendo de sua propriedade.

Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado à CPJ, autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem. As roupas furtadas foram restituídas ao comerciante.

