Homem é preso após furtar caminhão no Cidade Aracy

Um homem de 44 anos foi preso na noite de sábado (16), acusado de furtar um caminhão na Rua João Martins França, no Cidade Aracy.

Policiais militares da equipe de radiopatrulhamento tomaram conhecimento do roubo do caminhão Ford F4000 e logo em seguida receberam a informação que ele acabara de passar pela Avenida Getúlio Vargas, no sentido centro/bairro.

Diante das informações, os policiais iniciaram um patrulhamento pela região da Vila Isabel, onde localizaram e abordaram o veículo, que era ocupado por dois homens.

Nada ilícito foi encontrado no caminhão, que apresentava "ligação direta" em sua ignição.

Os policiais conversaram com o condutor do veículo, W.O.S. que disse que o pegou com a autorização do proprietário, mas não soube dizer quem seria ele.

Ainda segundo o motorista, o outro ocupante do veículo W.M.M., apenas estava no caminhão porque o ajudou a desafogar o motor do mesmo.

Diante dos fatos, o acusado foi detido, conduzido ao plantão policial, preso em flagrante por furto e recolhido ao Centro de Triagem.

