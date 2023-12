Homem é preso após descumprir medida protetiva e ameaçar ex-mulher

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 43 anos foi preso na noite de sábado (02), acusado de descumprir uma medida protetiva e ameaçar sua ex-mulher.

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, em uma residência localizada na Rua Aldo Milanetto, no Cidade Aracy, e chegando lá, encontraram o acusado dentro do imóvel, enquanto a vítima, de 50 anos, estava trancada no banheiro.

Ela disse que tem medida protetiva contra o acusado e que estava no supermercado quando ele apareceu para tirar satisfação, pois soube que ela havia começado um relacionamento com outra pessoa e exigiu que ela o acompanhasse até a casa dele. Como ela não foi, o acusado a seguiu até a casa dela, que com medo, trancou-se no banheiro.

Do lado de fora, ele gritava que se ela não saísse, mataria o filho dela e entrou em luta corporal com ele.

A vítima pediu ajuda à sua irmã, que acionou a polícia.

Diante dos fatos, o autor E.G. foi detido, conduzido ao plantão policial, preso em flagrante e recolhido ao Centro de Triagem.

