Homem é preso após descumprir medida protetiva e ameaçar ex-mulher

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 34 anos foi preso na madrugada de domingo (07), após ameçar de morte sua ex-companheira, danificar o carro dela e descumprir uma medida protetiva.

A vítima contou à polícia que teve um relacionamento com o acusado, mas que estão separados e que ela possui uma medida protetiva contra ele, devido a agressões e ameaças anteriores.

Na ocasião dos fatos, ele foi até a casa dela, no Cidade Aracy, armado com uma faca e a ameaçou de morte, além de danificar o carro dela com a faca.

Com medo, ela fugiu e foi buscar abrigo na casa de um amigo, mas ele a seguiu e continuou as ameaças.

A Polícia Militar foi acionada e surpreendeu o autor em frente à residência, mas assim que viu a viatura, ele fugiu para os fundos e subiu no telhado.

Durante todo o tempo que ficou em cima do telhado, o acusado continuou proferindo ameaças contra a vítima e jogou uma garrafa contra a viatura policial, mas não causou danos.

O policiais solicitaram o tempo todo que ele descesse do telhado, mas ele não acatou e foram solicitados reforços para cercar o local.

Um policial subiu no telhado para tentar convencê-lo a descer, mas ele jogou-se no quintal da casa vizinha, sendo finalmente detido.

O acusado foi conduzido à UPA do Cidade Aracy, mas não sofreu lesões graves e foi preso em flagrante, sendo conduzido ao plantão policial e recolhido ao Centro de Triagem.

