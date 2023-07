Homem é preso após apontar simulacro para três pessoas na região central

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

Um homem foi preso na tarde desta sexta-feira (14), após ser flagrado ostentando um simulacro de arma de fogo, na região central de São Carlos.

As câmeras de monitoramento da Guarda Municipal flagraram o acusado, na esquina das Ruas Dona Alexandrina e Conde do Pinhal, próximo à uma agência bancária, com a réplica de pistola nas mãos, mostrando e apontando para três pessoas que estavam na calçada.

Equipes da GM foram averiguar e o suspeito não estava mais no local, porém ele foi encontrado próximo dali, na esquina da Episcopal com a Conde do Pinhal, sendo abordado.

Em sua mochila foi localizado o simulacro, que foi apreendido, e ele foi detido, conduzido ao plantão policial e ficou à disposição da Justiça.

