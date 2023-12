Homem é preso após agredir os pais com facão no Cidade Aracy

SIGA O SCA NO

Crédito: Lourival Izaque

Um homem foi preso no final desta tarde de sábado (30), acusado de agredir seu pai e sua mãe, com um facão, na residência deles, no Cidade Aracy.

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de agressão e chegando ao local foram informados que o acusado estaria esfaqueando seu pai, mas ao encontrarem a vítima, o agressor já havia fugido.

Os pais do acusado confirmaram que ele os agrediu e fugiu em seguida, além de ter apedrejado o carro deles.

As vítimas apresentavam várias lesões, principalmente nos braços e pernas, e foram socorridas à UPA do Cidade Aracy.

Populares informaram à polícia que o acusado R.O. A. estaria transitando pela Rua Luiz Mascarim, no mesmo bairro, sendo localizado, detido, conduzido ao Hospital Universitário e depois ao plantão policial, onde ficou à disposição da Justiça.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também