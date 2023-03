Homem é preso após agredir mulher no São Carlos 8

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um homem de 34 anos foi preso nesta noite de sábado (18), acusado de espancar e ameaçar sua companheira, de 22 anos, no apartamento onde residem, na Rua Doutor Manoel Fraguas, no São Carlos 8.

Policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de violência doméstica e chegando ao local, depararam-se com uma briga generalizada, mas com a chegada deles, os envolvidos dispersaram-se todos para o mesmo lado, com excessão de um que foi para outro lado e foi imediatamente abordado pelos policiais.

Ele disse que estava sendo agredido por aquelas pessoas e nesse momento a vítima interferiu na conversa e disse que ele estava sendo agredido porque a agrediu.

A vítima contou ainda que tem um relacionamento com o acusado e que eles estavam em sua residência, quando tiveram uma discussão e ele começou a agredi-la com mordidas, socos e chutes, além de danificar alguns objetos e fazer ameaças.

Os dois estavam feridos e foram socorridos, a vítima para a UPA do Santa Felícia e o acusado para a Santa Casa.

Após receber atendimento médico, o casal foi conduzido ao plantão policial para esclarecimento dos fatos.

A vítima solicitou medida protetiva contra seu companheiro e ele foi preso em flagrante e recolhido ao Centro de Triagem.

