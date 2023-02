Homem é preso após agredir mulher no Cidade Aracy

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem foi preso na madrugada deste domingo (26), na Rua José Rohrer Filho, no Cidade Aracy, após agredir sua companheira.

A Polícia Militar foi acionada no local para atender a uma ocorrência de violência doméstica com uso de faca.

Chegando ao local, os policiais encontraram o acusado, com ferimentos de faca no pescoço e no braço, e a vítima, com ferimentos no rosto.

O SAMU foi acionado e socorreu o acusado até a Santa Casa, onde ele foi medicado e depois conduzido ao plantão policial e recolhido ao Centro de Triagem.

