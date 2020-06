Homem é preso após agredir mulher no Cidade Aracy

Um homem foi preso no Cidade Aracy após ser acusado de agredir sua esposa.

Durante um patrulhamento, uma equipe da PM foi solicitada na rua José Galucci, para atender uma ocorrência de violência doméstica.

Chegando no local, os policiais entraram em contato com a vítima, que contou que havia sido agredida pelo marido, com um tapa no rosto. A filha dela, que testemunhou tudo, confirmou o fato, disse que tentou separar a briga e que acabou tendo o braço machucado enquanto tentava segurar o portão.

O acusado também foi encontrado no local e resistiu a prisão, sendo necessário algemá-lo.

Os três envolvidos foram encaminhados ao plantão policial para esclarecimento dos fatos, sendo as duas vítimas liberadas e o acusado preso.

