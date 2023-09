Homem é preso após agredir mulher e impedi-la de entrar em casa, no São Carlos 8

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 42 anos foi preso por violência doméstica na madrugada deste domingo (17), na Avenida Cônego Alberico Volpe, no São Carlos 8.

De acordo com informações, a Polícia Militar foi acionada no local para atender uma ocorrência de violência doméstica e chegando lá, encontrou a vítima com uma lesão no olho, a cerca de 50 metros de sua residência. Ela disse que seu marido havia passado o dia todo fora de casa, ingerindo bebidas alcoólicas. Quando chegou, totalmente embriagado, já havia anoitecido e eles tiveram uma discussão, que resultou na agressão.

O agressor estava no local, ainda bastante embriagado, confirmou ter dado um soco no olho de sua esposa, mas disse que fez isso porque ela deu uma facada em sua cabeça, no entanto a vítima disse que a lesão que ele apresentava na cabeça ocorreu porque ele desequilibrou-se e bateu com a cabeça no muro.

O acusado foi preso em flagrante por violência doméstica, conduzido ao plantão policial e recolhido ao Centro de Triagem.

