Homem é preso após agredir ex-companheira e filho recém nascido

Um homem foi preso nesta tarde de sábado (23), acusado de agredir sua ex-companheira e o filho recém nascido, em uma residência, na Rua Maria Eugênio Fabiano, no Antenor Garcia.

A Polícia Militar foi acionada no local para atender a ua ocorrência de violência doméstica e chegando lá, encontraram a vítima com sangramento no rosto.

Ela relatou que foi agredida pelo ex-companheiro, que agrediu também seu filho, e que ainda estava no local.

O agressor foi preso em flagrante, conduzido ao plantão policial, preso em flagrante e recolhido ao Centro de Triagem.

As vítimas foram conduzidas à UPA do Cidade Aracy, sendo medicadas e liberadas.

