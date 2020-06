Homem é preso após agredir e tentar enforcar mulher e enteada no Centro

Crédito: Marco Lúcio

Um homem de 40 anos foi preso nesta tarde de domingo (07), após ter agredido sua esposa de 33 anos e a filha dela, de 13 anos.

Os policiais militares Cabos Silva e Ana Lúcia foram acionados via Copom, em uma residência localizada na rua Major Júlio de Salles, próximo à Santa Casa, para atender um desentendimento entre casal.

Ao chegar no local, a vítima relatou que após uma discussão com o esposo, ele a agrediu com socos e tentou enforcá-la no sofá.

Quando a adolescente foi em defesa da mãe, o agressor fez o mesmo com ela, agredindo-a e tentando enforcá-la.

Os policiais detiveram o acusado e os envolvidos foram encaminhados ao plantão policial para esclarecer os fatos. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

