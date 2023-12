Homem é preso após agredir companheira em via pública, no Centro

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 31 anos foi preso na madrugada deste sábado (09), após agredir fisicamente sua companheira em via pública.

Policiais militares foram acionados no calçadão da Rua Episcopal, no Centro, para averiguar uma denúncia de que um casal estaria se agredindo em via pública.

Chegando ao local, eles conversaram com a vítima, de 47 anos, que disse que o autor é seu companheiro e que eles tinham ido a uma festa de confraternização da empresa onde ele trabalha e na volta, tiveram uma discussão dentro do carro. No calor da discussão, ele começou a dirigir de maneira perigosa e estacionou o carro, começando as agressões em seguida.

Ela conseguiu abrir a porta e sair do carro, mas as agressões continuaram, com socos e mordidas, até que o filho da vítima chegou e as pessoas começaram a se aglomerar por causa do tumulto, e a Polícia Militar foi acionada.

O acusado foi preso em flagrante e disse que a vítima é muito ciumenta, que eles discutiram, ela começou a agredi-lo e ele apenas se defendeu, mas admitiu que pode ter exagerado e que não tinha a intenção de machucá-la.

A mulher apresentava ferimentos no rosto, braço e antebraço e disse que quer separar-se do agressor, vai sair da casa dele, solicitou medida protetiva e deseja processá-lo.

O agressor foi conduzido ao plantão policial e recolhido ao Centro de Triagem.

