Homem é preso após agredir companheira e ser flagrado com arma

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante por violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo, na noite de sábado (07), no Santa Angelina.

A PM foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, em uma residência localizada na Rua Miguel Donofrio e chegando lá, conversaram com a vítima, de 38 anos, que apresentava lesões no joelho e contou que havia sido agredida por seu amásio, com socos e chutes, mas ele não se encontrava no local.

A equipe recebeu ainda as informações que ele havia fugido em uma Brasília amarela e portava uma arma de fogo, tipo garrucha, então realizaram um breve patrulhamento pela região e o encontraram, com o veículo e a arma de calibre 22, que não tinha qualquer numeração e estavam sem munição.

Ele negou as agressões e não se manifestou sobre o porte de arma, sendo conduzido ao plantão policial, preso em flagrante e recolhido ao Centro de Triagem.

