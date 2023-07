Homem é preso acusado de matar a companheira com várias facadas em São Carlos

SIGA O SCA NO

Acusado pelo crime no plantão -

Um feminicídio marcou a tarde deste sábado (22), na fazenda Copacabana, em São Carlos. Uma mulher de 26 anos foi morta pelo companheiro com golpes de faca.

Segundo as primeiras informações, a Polícia Militar e o Samu foram acionados na fazenda onde encontraram a vítima identificada como Danila Maria de Oliveira com vários golpes provocados por facadas. Ela morreu antes da chegada do socorro.

O acusado pelo crime, J.O.M., foi detido pela PM e está sendo encaminhado ao plantão policial. As causas do crime ainda não foram reveladas, mas segundo informações, o autor pode ter cometido o feminicídio por ciúme.

Mais informações a qualquer momento.

Leia Também