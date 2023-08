Homem é prensado por carro contra parede em lava-rápido

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente com um veículo dentro de um lava-rápido deixou um homem ferido, nesta noite de sexta-feira (11), na região central de São Carlos.

De acordo com informações, um funcionário do local manobrava o carro de um cliente quando seu pé escapou da embreagem e ele acabou prensando o proprietário do estabelecimento contra a parede.

A vítima sofreu fraturas nas duas pernas e foi socorrida pelo SAMU, que a encaminhou à Santa Casa.

